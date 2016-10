Hobby- und Profimannschaften können starten

Osterode. Am Sonntag, 13. November, findet in der Lindenberghalle in Osterode am Harz das 14. Volleyballturnier des SFC Harz-Weser statt. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung ist noch möglich. Einige Teams sind der Einladung der Volleyballabteilung des SFC Harz-Weser bereits gefolgt. ...