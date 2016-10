SV Eintracht Hahle empfängt den SV Förste zum Mittelfeldduell

Osterode. In der Kreisliga Nord warten auf das Spitzenduo zwei lösbare Heimaufgaben. Das Topspiel des Tages steigt allerdings in Neuhof, zudem treffen mit Hahle und Förste zwei Kandidaten für die eingleisige Liga aufeinander. Angepfiffen werden die Spiele bis auf eine Ausnahme am Sonntag um 14.30...