Pöhlder Reserve empfängt Tettenborn

Pöhlde. Am heutigen Samstag sind die Volleyballer der zweiten Mannschaft des 1. VC Pöhlde nach mehr als vierwöchiger Punktspielpause in der Bezirksliga wieder im Einsatz. In der Pöhlder Turnhalle ist allerdings nur der SuS Tettenborn zu Gast. Der ASC Göttingen V hat abgesagt, da sich im dortigen...