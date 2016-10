Sportstättenförderung ist Thema in Hannover

Am 3. November ab 18 Uhr bietet der LSB Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Avacon AG im Rahmen der Aktion Vereint Energie sparen eine Informationsveranstaltung zum Thema Förderung von Sportstätten durch Bundesmittel – Die Kommunalrichtlinie in Hannover an. Die Teilnehmer werden über...