Nordic Walker erobern den Weltwald in Bad Grund

Drei unterschiedliche Touren über 8 km, 10 km und 12 km gibt es in diesem Jahr zum Indian-Summer-Lauf, der mittlerweile 22. Nordic-Walking-Veranstaltung im und um den Weltwald Harz. Der Lauf findet am Samstag, 22. Oktober, statt. Die Verantwortung tragen in Kooperation die Niedersächsischen...