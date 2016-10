Englische Woche kostet zu viel Kraft

Göttingen. Die BG Göttingen hat ihre englische Woche in der Basketball Bundesliga mit einer Niederlage abgeschlossen. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen die Telekom Baskets Bonn 83:92 (39:44). Die 3.104 Zuschauer in der Sparkassen Arena sahen ein gutes...