Veilchen-Ladies müssen auswärts antreten

In der 2. Basketball-Bundesliga müssen die Damen der BG 74 Göttingen am Sonntag ab 15.30 Uhr bei der SG Bergische Löwen in Bergisch Gladbach antreten. Nach zwei Heimsiegen zum Auftakt wollen die Veilchen-Ladies nun auch auswärts Punkte einfahren, um sich an der Spitze festzusetzen. Die...