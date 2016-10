Herzberg und Eisdorf/Hattorf hoffen auf Rehabilitation

Eisdorf. Vor wichtigen Begegnungen stehen in der Frauenfußball-Landesliga die beiden Vertreter aus dem Landkreis Osterode. Sowohl der VfL Herzberg als auch die FSG Eisdorf/Hattorf kassierten am vergangenen Wochenende deftige Niederlagen und wollen nun wieder in die Spur finden. ...