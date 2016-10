DFB-Spitze verspricht NFV Rückkehr nach Barsinghausen

Barsinghausen. Hoher Besuch in Barsinghausen: Vor dem Länderspiel gegen Nordirland in Hannover trug sich die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes ins Goldene Buch der Stadt ein – und hinterließ dem Fußball-Standort am Deister gleich ein schönes Versprechen. „Wir werden auf jeden Fall wiederkommen“,...