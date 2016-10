F-Junioren stürmen an die Tabellenspitze

Neuhof. Die neu formierte G-Jugend des SSV Neuhof trat in der Fairplay-Liga zu drei Kurzspieltagen an. Da einige der Kinder erst seit kurzem am Training teilnehmen, waren die Verantwortlichen erfreut über die Ergebnisse. Von zwölf Spielen konnten fünf gewonnen werden, zweimal gab es ein...