Rhume-Oders A-Jugend hadert mit dem Schiri

Wulften. Ohne Sieg blieben die Bezirksliga-Teams des JFV Rhume-Oder am vergangenen Wochenende.

Die A-Jugend unterlag gegen den starken Tabellendritten Tuspo Weser Gimte mit 0:4 (0:3). Nach zehn Minuten auf Augenhöhe folgte eine möglicherweise spielentscheidende Situation. Erik Vetter wurde im gegnerischen Strafraum von zwei Gegenspielern zu Fall gebracht, der Schiri ließ weiterspielen und im Gegenzug trafen die Gäste zur Führung. Der JFV war in der Folge verunsichert und kassierte bis zur Pause zwei weitere Treffer. Auch in der zweiten Hälfte haderte Rhume-Oder immer wieder mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, der ihrer Meinung nach sehr einseitig pfiff. Die Niederlage war dennoch verdient, hatte aber einen bitteren Beigeschmack.

Torfestival bei der B-Jugend

Die B-Jugend des JFV spielte bei der JSG Göttingen 4:4 (3:2)-Unentschieden und musste den ersten Punktverlust in der laufenden Saison hinnehmen. Niklas Waßmann (7.) und Silvester Fahlbusch (17.) brachten die JFVler in Führung, doch die Gastgeber, eine Spielgemeinschaft der SVG Göttingen und des RSV Göttingen 05, kamen zum 2:2-Ausgleich. Philipp Kühne vor der Pause (34.) und Lukas Bierwirth in Hälfte zwei (45.) sorgten erneut für eine Zwei-Tore-Führung. Doch abermals schafften es die Unistädter, die Partie durch zwei Tore auszugleichen.

Bei der spielstarken U 14-Mannschaft von Eintracht Northeim erreichte die C-Jugend des JFV ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. In einer intensiven Partie entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte. In der zweiten Hälfte ließen die JFVler etwas in der Intensität nach. So war es nicht verwunderlich, dass die Eintracht in der 52. Minute nach einem Fehler im Spielaufbau in Führung gehen konnte. Das Gegentor weckte Rhume-Oder auf, Torjäger Jan Schulze sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für den verdienten Ausgleich (66.). In der offen geführten Partie blieb es bis zum Schluss beim Remis.