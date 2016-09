Hattorfer Herren drehen einen 0:5-Rückstand noch zum Sieg

Hattorf. Durchwachsen verliefen die Spiele für die Mannschaften des TTC GW Hattorf.

Zumindest die neu zusammengestellte erste Herrenmannschaft ist gut aus den Startblöcken gekommen – wenn auch etwas verzögert. Beim Heimspiel gegen den TuS Schededörfer legten die Gäste furios los und führten schnell mit 5:0, ehe Markus Kühne gute Nerven bewies und durch einen Fünfsatz-Sieg die Wende einleitete. In der Folge legten Nils Bohnhorst-Erbuth, Karsten Kühne und Marc Hensel nach. Alexander Barke punktete sogar zum 5:5-Ausgleich, dann erst gelang wieder ein Spielgewinn für die Schededörfer. Doch nun ließ sich der TTC nicht mehr beirren. Erneut Markus Kühne, Bohnhorst-Erbuth, Karsten Kühne in einem Fünfsatz-Krimi sowie Marc Hensel besiegelten das 9:6 und damit den perfekten Start in die Bezirksliga.

Knappe Spiele gingen verloren

Dafür verlief der Auftakt für die zweiten Herren in die Bezirksklasse alles andere als gut. Gegen den SV Allershausen sollte trotz einiger enger Spiele, fast die Hälfte der Partien endete erst im fünften Satz, kein Spielerfolg gelingen. Auch wenn es eine schwere Saison für das Team werden wird, angesichts des Verlaufs der einzelnen Spiele fiel das 0:9 zu deutlich aus.

Ähnlich erging es den dritten Herren in der Kreisliga gegen den TSV Hammenstedt II. Roman Tront/Jens Sauerbrey egalisierten das anfängliche 0:1, Markus Deparade siegte zum 2:3. Danach stand die Partie auf des Messers Schneide. Jedes der folgenden Spiele ging über die volle Satzdistanz, jedes Mal siegte Hammenstedt, so dass letztlich ein ernüchterndes 2:7 zu Buche stand.

Jugend unterlag Förste

Die erste Jugend des TTC ist mit einer Niederlage gegen den TTC Förste in die Bezirksklassensaison gestartet. Nach einem umkämpften Beginn, bei dem Anna Böttcher und Jannis Tscheuschner für die Hattorfer punkteten, bröckelte der Widerstand. Punkt für Punkt ging an die Förster, die mit einem 7:2 im Gepäck die Heimreise antraten.

Ebenso deutlich unterlag die zweite Jugend in der 1. Kreisklasse. Beim 2:8 gegen die SG Bergdörfer waren Julian Tscheuschner und Julian Rütters erfolgreich.