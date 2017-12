FC Barcelona behauptet Vorsprung - 2:0-Sieg in Villarreal

Villarreal Der FC Barcelona kann doch noch siegen: Nach zwei Unentschieden in der spanischen Fußball-Liga nahm der Tabellenführer die schwere Hürde beim FC Villarreal und gewann mit 2:0 (0:0). Die Treffer erzielten Luis Suárez (72. Minute) und Lionel Messi (82.).

Die Katalanen, die in der Liga noch ohne Niederlage sind, waren vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen und hätten höher gewinnen können. Allerdings spielte Villarreal in der letzten halben Stunde in Unterzahl, nachdem Daniel Raba in der 60. Minute nach einem rüden Foul an Sergio Busquets des Feldes verwiesen worden war.

Barça (39 Punkte) verteidigte damit seinen Vorsprung an der Spitze der Primera División. Die Verfolger hatten zuvor ihre Spiele ebenfalls gewonnen. Der FC Valencia (34) schlug Celta de Vigo mit 2:1 (1:0), Atlético Madrid (33) kam bei Betis Sevilla zu einem 1:0 (1:0)-Sieg.

Der Titelverteidiger Real Madrid (31) rangiert nur auf dem 4. Platz. Der Champions-League-Sieger fertigte den FC Sevilla am Samstag mit 5:0 (5:0) ab und will nun in Abu Dhabi seinen Titel bei der Clubweltmeisterschaft verteidigen.