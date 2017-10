Heynckes: "Meine Aufgabe ist es, wieder Ordnung zu schaffen"

Jupp Heynckes geht voller Überzeugung in seine vierte Trainerzeit beim FC Bayern. "Trotz der schwierigen Situation bin ich zuversichtlich, dass wir die Erfolgsspur wieder aufnehmen", sagte der Routinier am Montag in München zu Beginn seiner Acht-Monats-Mission. Der Fußball-Rekordmeister brauche...