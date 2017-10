Liveticker - Löw setzt gegen Aserbaidschan auf Goretzka und Sané

Kaiserslautern. Den zehnten Sieg im zehnten Spiel peilt das deutsche Nationalteam an. Bundestrainer Löw setzt gegen Aserbaidschan auf eine B-Elf. Der Ticker!

Sportlich ist der Keks in der WM-Qualifikationsgruppe C vor der letzten Partie gegessen. Mit makellosen neun Siegen aus neun Spielen löste Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft bereits vor wenigen Tagen in Nordirland das Ticket nach Russland. Die Nordiren haben den zweiten Platz ebenfalls schon inne, den Eintritt zu den Play-offs noch nicht ganz. Die Chancen zu den besten acht Zweiten zu gehören stehen mit bereits 19 Zählern aber alles andere als schlecht.

Deutschland trifft im abschließenden Qualispiel auf Aserbaidschan. Trainer Joachim Löw gibt vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. (fs)

So spielen Deutschland und Aserbaidschan

Deutschland: Leno - Kimmich, Süle, Mustafi - Goretzka, Can - Brandt, Müller, L. Sané - Stindl, Wagner. Trainer: Löw

Aserbaidschan: Agayev - Mirzabekov, Hüseynov, Sadygov, Pashayev - Amirguliyev - Ismaylov, Hüseynov, Richard, Nazarov - Qurbanov. Trainer: Prosinecki

Schiedsrichter: Treimanis (Lettland)

