Diese Stars zittern um die Teilnahme an der WM

Dick Advocaat hielt die Leute noch für dumm, die an einen Kantersieg für Schweden gegen Luxemburg geglaubt hatten. „Die werden nicht 8:0 gewinnen. Was für eine dumme Frage“, blaffte der Bondscoach einen Journalisten an. Der, der jetzt ziemlich blöd da steht, ist aber nicht der Journalist, sondern...