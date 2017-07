Gündogan: Verletzungen haben mich sehr belastet

London Seine schwere Knieverletzung hat Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan nicht nur körperlich zu schaffen gemacht.

"Es ist sehr schwer, das zu akzeptieren", sagte der 26 Jahre alte Profi vom Champions-League-Teilnehmer Manchester City dem britischen Sender BBC. Es sei sehr schwer, immer wieder Rückschläge zu erleiden und sich dann zurück ins Spiel zu kämpfen.

Der frühere Dortmunder hatte sich am 14. Dezember 2016 im Spiel gegen den FC Watford einen Kreuzbandriss zugezogen. Schon in den Jahren zuvor hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und die WM 2014 sowie die EM 2016 verpasst. Anfang Juni kehrte der Mittelfeldspieler nach monatelanger Reha in das Training bei Manchester City zurück. Das erste Premier-League-Spiel seines Vereins am 12. August wird er jedoch verpassen.

Er wolle sich sicher fühlen, wenn er wieder spiele, sagte Gündogan. Es sei ihm egal, ob es bis dahin noch zwei Wochen dauere oder sechs. "Das Schlimmste liegt hinter mir."