Manchester City verpflichtet Benjamin Mendy vom AS Monaco

Manchester Der Premier-League-Club Manchester City hat den französischen Fußball-Nationalspieler Benjamin Mendy vom AS Monaco verpflichtet. Das gab der Verein von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola auf seiner Website bekannt.

Demnach hat der 23 Jahre alte Abwehrspieler bei den Engländern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und wird in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 22 tragen.

Nach Informationen des Senders BBC zahlt Manchester City für den Wechsel umgerechnet etwa 58 Millionen Euro an den AS Monaco. Die Monegassen hatten Mendy erst vor einem Jahr für 12 Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtet. In Manchester ist Mendy nach Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson Moraes und Danilo der fünfte namhafte Neuzugang des Sommers.

"Ich bin stolz, euch mitzuteilen, dass ich mich heute offiziell ManCity angeschlossen hab", schrieb der Franzose nach Bekanntgabe des Transfers beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Damit dass ich unter Peps Kommando spielen darf, geht ein Traum in Erfüllung."