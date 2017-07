Podolski spielt erstmals im Trikot seines neuen Clubs

Kobe In einem Testspiel hat Fußball-Weltmeister Lukas Podolski sein Debüt bei seinem japanischen Club Vissel Kobe gefeiert. Der 32-Jährige trug in der Partie beim Ligakonkurrenten Vegalta Sendai erstmals das Trikot seines neuen Teams.

Der 130-malige Nationalspieler wurde zur Halbzeit beim Stand von 2:1 für seine Mannschaft ausgewechselt. Der Ex-Kölner erzielte keinen Treffer. Das Spiel endete 2:2. Sein offizielles Punktspieldebüt in der J-League will "Poldi" am 29. Juli in der Partie gegen Omiya feiern.