Özil will neuen Vertrag beim FC Arsenal

Sydney Mesut Özil will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Arsenal verlängern. "Ich würde es bevorzugen zu bleiben", sagte der Fußball-Weltmeister in Sydney bei der Präsentation des neuen Trikots der Londoner.

Nach der Rückkehr von der Testspieltour durch Australien werde er sich mit der Vereinsspitze zu Verhandlungen zusammensetzen. "Es ist ein großartiger Club, und ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Arsenal sehr gut fühle", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler. Özil war 2013 von Real Madrid in die Premier League gewechselt, sein aktueller Vertrag endet Mitte 2018.

In der neuen Saison würde der deutsche Nationalspieler gern weiter den umworbenen Alexis Sánchez an seiner Seite wissen. Der Chilene soll vor einem Wechsel zum Ligarivalen Manchester City stehen. "Das würde uns hart treffen, weil er immer Leistung bringt", sagte Özil. Die Titelchancen von Arsenal würden durch einen Abgang von Sánchez geschmälert. "Ich hoffe, Alexis bleibt. Aber am Ende ist es die Entscheidung des Spielers", sagte Özil.