Portugals Trainer verteidigt Ronaldo-Abreise

Moskau Portugals Trainer Fernando Santos hat die vorzeitige Abreise von Cristiano Ronaldo vom Confed Cup aus Russland verteidigt.

"Während des Turniers haben wir mit ihm gesprochen. Wir wussten, dass er Vater geworden war. Deshalb freuen wir uns für ihn und es ist normal, ihn gehen zu lassen, weil es ein wichtiger Moment in seinem Leben ist", sagte Santos vor dem Spiel um Platz drei am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Mexiko in Moskau.

Weltfußballer Ronaldo hatte nach der Halbfinal-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Chile seine Mannschaft vorzeitig verlassen und war zu seinen neugeborenen Zwillingen gereist.

Im sportlich wertlosen Spiel um Platz drei dürfte der Europameister sein Team noch auf weiteren Positionen verändern. "Wir werden aber ein Team aufstellen, um zu gewinnen", betonte Santos.

Mittelfeldspieler Bernardo Silva steht dabei aber voraussichtlich nicht zur Verfügung. "Wir denken nicht, dass er sich rechtzeitig erholt. Er hat heute trainiert, aber wir haben Zweifel, dass er spielen kann", sagte Santos.