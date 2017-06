Hernández: Titelgewinn in "Bescheidenheit und Demut"

Kasan Seine Kampfansage an die großen Namen des Weltfußballs schien Mexikos Topstar Javier Hernández selbst ein wenig unangenehm.

Es sei egal, gegen wen es im Halbfinale des Confederations Cups gehe, sagte Bayer Leverkusens Stürmer auf die Frage, ob er lieber gegen Weltmeister Deutschland oder Südamerikachampion Chile spielen wolle. "Unser Ziel ist, das Finale zu erreichen und das zu gewinnen." Fast entschuldigend schob Hernández hinterher: "In aller Bescheidenheit und Demut, mit allem Respekt."

Nach dem 2:1-Sieg über Russland vermieden die Mexikaner jegliches Triumphgehabe in Richtung des ausgeschiedenen Gastgebers. Vor allem seine Comeback-Fähigkeiten machen den Gold-Cup-Sieger für das Halbfinale am Donnerstag (20.00 Uhr) in Sotschi aber äußerst zuversichtlich.

Zum dritten Mal war El Tri bei diesem Turnier in Rückstand geraten, verhinderte aber wie schon gegen Portugal (2:2) und Neuseeland (2:1) mit großem Einsatz noch die Niederlage. "Ich denke, wir haben den Charakter, die Haltung und den Mut, nicht zu verzweifeln und sind zurückgekommen", schwärmte Rekord-Torschütze Hernández. "Dass wir hier bislang nicht verloren haben, gibt uns viel Ruhe und Zuversicht."