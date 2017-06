Schweinsteiger feiert mit Chicago achten Heimsieg der Saison

Chicagos Bastian Schweinsteiger in Aktion. Foto: dpa

Chicago Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den siebten Heimerfolg in Serie eingefahren. Mit 4:0 (2:0) gewann die Mannschaft gegen Orlando City am Samstag (Ortszeit).

Durch den deutlichen Sieg bleibt Chicago auch im neunten Heimspiel der Saison ungeschlagen, acht Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Chicagos Mittelfeldspieler David Accam sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb der ersten zehn Minuten (3./8.) für die 2:0 Führung der Hausherren. Durch einen langen Pass in die Spitze bereitete Schweinsteiger den zweiten Treffer vor 20 000 Zuschauern im heimischen Toyota Park vor. Stürmer Nemanja Nikolic (52.) und nochmals Accam per Foulelfmeter (63.) sorgten in der zweiten Halbzeit für den 4:0-Endstand.

Schweinsteiger handelte sich nach unsportlichen Verhalten die vierte Gelbe Karte der laufenden Saison ein. Der 32-jährige Mittelfeldakteur wurde nach 73 Spielminuten ausgewechselt. Chicago liegt mit aktuell 34 Punkten auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Orlando sitzt mit 26 Punkten auf Platz vier im Osten. Am kommenden Samstag empfängt Chicago die Vancouver Whitecaps vor heimischem Publikum. Die Mannschaft aus Kanada liegt auf dem sechsten Platz in der Western Conference.