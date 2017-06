Chile ohne Torwart Bravo zum Confed-Cup-Auftakt

Moskau Deutschlands Confed-Cup-Gegner Chile muss zum Auftakt gegen Kamerun auf seinen Stammtorwart Claudio Bravo verzichten.

Der Keeper von Manchester City fällt mit einer Muskelverletzung in der linken Wade für die Partie am Sonntag (20.00 Uhr) in Moskau aus, teilte der chilenische Verband mit. Die Rückkehr ins normale Training hänge vom weiteren Heilungsverlauf ab.

Beim 2:3 im letzten Vorbereitungsspiel gegen Rumänien stand Ersatzmann Johnny Herrara im Tor des Südamerikameisters. Chile trifft im zweiten Gruppenspiel am kommenden Donnerstag in Kasan auf Weltmeister Deutschland.