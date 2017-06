Japan im WM-Qualifikationsspiel gegen Irak nur Remis

Teheran Ohne den verletzt pausierenden Dortmunder Shinji Kagawa ist die japanische Fußball-Nationalmannschaft in ihrem WM-Qualifikationsspiel gegen Irak nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

In der in Teheran ausgetragenen Partie brachte der Kölner Bundesliga-Profi Yuya Osako Japan in der 8. Minute in Führung, doch Kamil Mahdi gelang der Ausgleich zum 1:1 (72.). In der Asien-Gruppe 2 liegt Japan mit nun 17 Punkten auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Saudi-Arabien und Australien (beide 16). Der Irak hat mit nur fünf Zählern keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme.

Kagawa muss wegen einer ausgekugelten linken Schulter vorerst pausieren. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hatte sich die Blessur am vergangenen Mittwoch beim 1:1 im Länderspiel gegen Syrien zugezogen.