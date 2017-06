Niederlande wahren mit Pflichtsieg WM-Chance

Rotterdam Mit einem Pflichtsieg beim Debüt des neuen Trainers Dick Advocaat hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ihre Chance auf die Qualifikation für die WM 2018 gewahrt.

Angeführt von Bayern-Profi und Kapitän Arjen Robben bezwang Oranje in Rotterdam Außenseiter Luxemburg klar mit 5:0 (2:0). Die Niederlande klettern damit in der Gruppe A auf Rang drei und liegen jeweils drei Zähler hinter Tabellenführer Schweden und Frankreich. Robben (21. Minute), Wesley Sneijder (34.), Georginio Wijnaldum (62.), Quincy Promes (70.) und Vincent Janssen (84./Elfmeter) trafen zum souveränen Sieg. Sneijder absolvierte an seinem 33. Geburtstag seine 131. Partie für Oranje und ist damit neuer Rekord-Nationalspieler.