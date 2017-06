Drei Bewerber für das Finale der Europa League 2019

Das UEFA-Exekutivkomitee fällt die Entscheidung über die Ausrichter der Europapokal-Endspiele am 21. September. Foto: dpa

Nyon Das Endspiel der Europa League wollen ebenfalls Baku sowie Sevilla mit der Arena Estadio Ramón Sánchez Pizjuán und Istanbul mit der Beşiktaş Arena ausrichten.

Der DFB hatte die Europa-League-Bewerbung mit Stuttgart zurückgezogen, um sich ganz auf die Kandidatur für die EM 2024 zu konzentrieren.

Das Endspiel der Champions League wird 2019 entweder im Olympiastadion von Baku oder im Estadio Metropolitano in Madrid stattfinden. Wie die UEFA am 7. Juni mitteilte, reichten nur die Verbände aus Aserbaidschan und Spanien die notwendigen Bewerbungsunterlagen für das übernächste Finale der Fußball-Königsklasse ein.

Die Entscheidung über die Ausrichter der Europapokal-Endspiele fällt das UEFA-Exekutivkomitee am 21. September. Einfluss sollen neuerdings auch Kritierien wie Pressefreiheit und Menschenrechte haben. 2018 findet das Champions-League-Finale in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Der Europa-League-Sieger wird in Lyon gekürt.