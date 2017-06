Belgischer Nationalspieler Hazard fällt mit Knöchelbruch aus

Brüssel Der belgische Fußball-Nationalspieler Eden Hazard vom englischen Meister FC Chelsea hat sich im Training einen Knöchelbruch zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie der Belgische Fußballverband (URBSFA) mitteilte, verletzte sich Hazard ohne Einwirkung eines Gegenspielers.

Damit stand der Kapitän der Belgier seinem Team am Montag im Testspiel gegen Tschechien nicht zur Verfügung. Auch das WM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Freitag wird Hazard definitiv verpassen. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt und ob auch der Start in die neue Saison der Premier League gefährdet ist, war zunächst nicht bekannt.