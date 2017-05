Juve verlängert Vertrag mit Stürmer Mandzukic

Turin Champions-League-Finalist Juventus Turin hat den Vertrag mit Stürmer Mario Mandzukic vorzeitig verlängert.

Der frühere Münchener und Wolfsburger haben einen neuen Vertrag bis 2020 unterschrieben, teilte der Club auf seiner Homepage mit. Den 31-Jährigen zeichneten vor allem "seine Kraft, Ausdauer und sein Durchsetzungsvermögen bei entscheidenden Toren" aus, so Juve.

Der Kroate, der 2015 von Atlético Madrid nach Turin gewechselt war und früher in der Bundesliga für den Vfl Wolfsburg und für Bayern München gespielt hatte, habe seit Beginn der vergangenen Saison insgesamt 23 Tore erzielt und zahlreiche Chancen herausgearbeitet, lobte der Verein den Teamkollegen von Nationalspieler Sami Khedira.

Unter anderem hatte Mandzukic, der auch kroatischer Nationalspieler ist, im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den AS Monaco das 1:0 erzielt. Die alte Dame konnte das Match mit 2:1 für sich entscheiden und trifft am 3. Juni in Cardiff im Finale auf Real Madrid.