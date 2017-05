Sevilla-Coach Sampaoli soll Trainer von Argentinien werden

Sevilla Jorge Sampaoli steht vor einem Engagement als Nationaltrainer von Vize-Weltmeister Argentinien.

Bei einer Pressekonferenz vor dem letzten Saison-Spiel seines Clubs FC Sevilla in der Primera División gegen CA Osasuna am Samstag erklärte der 57-Jährige, es gebe ein ganz klares Interesse des argentinischen Verbandes, ihn als Coach zu gewinnen - und er könne so ein Angebot nicht ablehnen.

"Das war mein Traum, seit ich denken kann", zitierte die Zeitung "El País" den gebürtigen Argentinier Sampaoli, der im vergangenen Jahr einen Zwei-Jahresvertrag bei Sevilla unterschrieben hatte. Wenn die Andalusier ihn ziehen lassen würden, dann müsse er diese Chance einfach nutzen. Der bisherige Argentinien-Coach Edgardo Bauza war angesichts der schlechten Ergebnisse in der WM-Qualifikation beurlaubt worden.

Bereits Ende April hatte der argentinische Verbandschef Claudio Tapia erklärt, Sampaoli als neuen Trainer gewinnen zu wollen. Derzeit wird aber offenbar noch mit Sevilla über einen Ausstieg verhandelt. Berichten zufolge sieht Sampaolis Vertrag eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse von 1,5 Millionen Dollar vor. Der Club liegt vor der letzten Partie der Saison auf dem vierten Tabellenplatz.