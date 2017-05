Özil und Klopp kämpfen um die Königsklasse

Mesut Özil will mit dem FC Arsenal in die Champions League. Foto: dpa

London Meisterschaft und Abstiegskampf sind in der Premier League bereits entschieden. Trotzdem wird es am letzten Spieltag noch einmal spannend. Drei englische Clubs mit deutscher Beteiligung kämpfen im Fernduell um nur zwei Plätze für die Champions League.

Während der englische Fußballmeister FC Chelsea an der Stamford Bridge seine Trophäe entgegennimmt, geht es für Manchester City, den FC Liverpool und den FC Arsenal am 38. Spieltag um alles.

Hinter dem sicheren Tabellenzweiten Tottenham Hotspur hat Pep Guardiolas City beste Voraussetzungen für das Erreichen der Champions League. Dahinter lauert Jürgen Klopp mit Liverpool. Mesut Özil droht mit Arsenal die schlechteste Saisonplatzierung seit 20 Jahren.

Manchester City (Platz 3/75 Punkte):

Für Pep Guardiola lief das erste Jahr mit Manchester City alles andere als zufriedenstellend. Erstmals in seiner Trainerkarriere beendet der frühere Bayern-Coach eine Spielzeit ohne einen Titel. Mit Tabellenplatz drei würde seine Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Leroy Sané wenigstens das Minimalziel erreichen und sich zudem gegenüber dem Vorjahr unter Guardiolas Vorgänger Manuel Pellegrini immerhin um einen Platz verbessern.

Gewinnt Man City auswärts beim FC Watford, wäre Sané und Co. der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Die Skyblues stünden damit in der Champions League und würden sich die beiden Qualifikationsspiele sparen. Auch ein Remis würde Guardiolas Mannschaft dafür reichen, falls Verfolger FC Liverpool nicht mit mindestens drei Toren Unterschied gegen den bereits abgestiegenen FC Middlesbrough gewinnt.

FC Liverpool (Platz 4/73 Punkte):

Jürgen Klopp und der FC Liverpool mussten sich nach mehreren Patzern gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte schon frühzeitig aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Doch die Voraussetzungen dafür, dass sich die Reds ein gutes Jahr nach dem Europa-League-Finale (1:3 gegen FC Sevilla) und nach einer Saison gänzlich ohne europäischen Wettbewerb bald in der Königsklasse zurückmelden, sind gut.

Allerdings hat Liverpool mit den früheren Bundesliga-Profis Emre Can, Joel Matip und Roberto Firmino nur einen Zähler Vorsprung auf Verfolger Arsenal und sollte deshalb unbedingt gegen Middlesborough gewinnen. Gelingt der Sieg, wäre der Champions-League-Sieger von 2005 sicher in den Qualifikations-Playoffs, bei einer Niederlage von Man City dann sogar direkt für die Champions League qualifiziert.

FC Arsenal (Platz 5/72 Punkte):

Die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi sind am Ende einer enttäuschenden Saison auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen. Andernfalls droht Arsenal erstmals in 20 Jahren unter Arsène Wenger die Champions League zu verpassen. Ob der Trainer dann noch zu halten wäre? Trotz zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen bleibt Wenger bei den Anhängern umstritten.

Am letzten Spieltag empfangen die Gunners den starken FC Everton. Mit einem Erfolg gegen die Toffees bei gleichzeitigem Remis oder einer Niederlage für Liverpool stünden Özil und Co. in den Playoffs zur Champions League. Arsenal könnte es sogar direkt in die Königsklasse schaffen. Dazu müssten die Londoner allerdings mit vier Treffern Unterschied gewinnen, während Liverpool nicht gewinnt, City parallel verliert und dabei ein Tor weniger schießt als Arsenal.