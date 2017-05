Real Madrid fast Meister - 4:1 bei Celta Vigo

Vigo Real Madrid und Fußball-Weltmeister Toni Kroos fehlt nur noch ein Punkt zum ersten Meistertitel in der Primera Division seit 2012.

Der spanische Verein um Superstar Cristiano Ronaldo gewann das Nachholspiel beim diesjährigen Europa-League-Halbfinalisten Celta Vigo mit 4:1 (1:0).

Weltfußballer Ronaldo stellte mit seinem Doppelpack (10./48. Minute) die Weichen für die Königlichen auf Sieg. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer durch Celta-Torjäger John Guidetti erhöhte Karim Benzema für Real auf 3:1 (70.) - und Kroos setzte den Schlusspunkt (88.). Die Gastgeber mussten nach Gelb-Rot für Iago Aspas in der letzten halben Stunde mit neun Feldspielern auskommen.

Der Champions-League-Finalist hat damit jetzt 90 Punkte - drei Zähler mehr als Titelverteidiger FC Barcelona. Bei Punktgleichheit würde am Ende nach dem 38. Spieltag aber Barca wieder Meister sein, denn die Katalanen waren im entscheidenden direkten Vergleich besser. Real will am Sonntagabend beim FC Malaga den nötigen Punkt für die 33. Meisterschaft holen; der Erzrivale FC Barcelona empfängt zeitgleich SD Eibar.