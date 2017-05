Zeitung: Ter Stegen verlängert bei Barça bis 2022

Madrid Die Vertragsverlängerung von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona ist nach Medienberichten perfekt.

Der Ex-Mönchengladbacher werde seinen bis 2019 laufenden Vertrag mit dem spanischen Meister bis zum 30. Juni 2022 verlängern, berichtete die Zeitung "Sport". Noch fehlten zwar die Unterschriften, aber nach mehrmonatigen Verhandlungen hätten Verein und Profi ein "totales Abkommen" erzielt, hieß es. Das habe auch der 25-Jährige beim Training seinen Kollegen um Superstar Lionel Messi erzählt.

Nach seinem Wechsel zum FC Barcelona im Sommer 2014 stand ter Stegen lange im Schatten von Konkurrent Claudio Bravo. Seit der Verpflichtung des Chilenen durch Manchester City im vorigen Sommer ist der neunfache deutsche Nationalspieler für Trainer Luis Enrique aber die unumstrittene Nummer eins. In dieser Saison bestritt der Deutsche bereits 44 Pflichtspiele für seinen Club.

Dem Bericht zufolge soll die Verlängerung spätestens nach dem Pokal-Endspiel zwischen Barça und Deportivo Alavés am 27. Mai in Madrid offiziell bekanntgegeben werden. Die Katalanen haben auch noch Chancen auf den Ligatitel. Zwei Spieltage vor Ende der Primera División liegt man vor dem punktgleichen Erzrivalen Real Madrid wegen des direkten Vergleichs zwar auf Platz eins, aber Real hat ein Spiel weniger. Am Sonntag spielen Messi & Co. bei UD Las Palmas, die "Königlichen" empfangen den FC Sevilla.