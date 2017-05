Paris Fußball-Nationalspieler Julian Draxler bleibt mit Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 dran am Tabellenführer AS Monaco. Der Hauptstadtclub fuhr am Samstag einen ungefährdeten 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen den Tabellenletzten SC Bastia ein.

Draxler spielte ebenso wie der deutsche Torwart Kevin Trapp 90 Minuten durch, die Tore waren allerdings Lucas Moura (32. Minute), Marco Verratti (35.), Edinson Cavani (76./89.) und Marquinhos (82.) vorbehalten.