Fußball-Legende Totti vor Karriere-Ende

Rom Der italienische Fußball-Star Francesco Totti steht vor dem Ende seiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Karriere. Im 25. Jahr bei AS Rom endet im Juni sein Vertrag - und offenbar gibt es für Totti Zukunftspläne abseits des Fußballplatzes.

"Ich weiß, dass Francesco eine Vereinbarung mit dem Club hat, dass er nach seinem letzten Jahr als Fußballspieler eine leitende Rolle übernehmen soll", sagte Romas neuer Sportdirektor Ramon Rodriguez Verdejo, genannt Monchi, laut Nachrichtenagentur Ansa. "Aber ich will (...) Francesco bitten, so nah wie möglich an mir dran zu sein, damit ich lerne, was die Roma ist." Schließlich sei Totti Roma, sagte Monchi.

Der 40-jährige Totti spielt seit 1993 ohne Unterbrechung für den Hauptstadt-Club. 1991 begann er bei den A-Junioren. Totti bestritt mehr als 600 Pflichtspiele und machte 307 Tore.