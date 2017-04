Messi500: Am 1. Mai 2005 nahm es seinen Anfang

Barcelona Es ist fast genau zwölf Jahre her. Damals trug Lionel Messi keinen Vollbart, dafür aber die Haare länger.

"An diesem 1. Mai 2005 sah es so aus, als habe er eine Idee in seinem Kopf", heißt es in einem Video des FC Barcelona. "Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wozu Lionel Messi in der Lage ist, wenn er eine Idee in seinem Kopf hat."

An jenem Tag erzielte der damals 17 Jahre alte Lionel Messi das erste Pflichtspieltor für den FC Barcelona. Es war die 90. Minute, der eingewechselte Argentinier lupfte den Ball mit seinem linken Fuß nach einer Vorlage von Ronaldinho über den Torwart von Albacete Balompie.

Und das, nachdem ein fast identischer Messi-Treffer ebenfalls per Lupfer und nach Vorlage von Ronaldinho vom Schiedsrichter zuvor nicht gegeben worden war. "Wo andere ein Problem gesehen hätten, sah er eine Gelegenheit; die Chance damit anzufangen, Geschichte zu schreiben", sagt die Stimme in dem Barça-Einspieler.

Beim 3:2-Sieg des FC Barcelona im Clásico am Sonntagabend im Stadion Santiago Bernabéu von Erzrivale Real Madrid erzielte Messi die Pflichtspiel-Treffer 499 und 500 für die Katalanen.