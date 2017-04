Kanté zum Fußballer des Jahres in England gewählt

London N'Golo Kanté ist zum ersten Mal in seiner Karriere zum Fußballspieler des Jahres in England gewählt worden. Der 26 Jahre alte Mittelfeldakteur vom FC Chelsea wurde durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet.

Er setzte sich bei der von den Fußball-Profis auf der Insel vorgenommenen Wahl gegen namhafte Kicker wie Mannschaftskamerad Eden Hazard, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Romelu Lukaku (FC Everton) und Alexis Sanchez (Arsenal London) durch. Als bester Nachwuchskicker der Saison 2016/2017 im Fußball-Mutterland wurde Dele Alli (21/Tottenham) zum zweiten Mal hintereinander geehrt.

"Zum Spieler des Jahres gewählt zu werden, ist eine riesige Ehre", erklärte Kanté in einer Mitteilung auf der Chelsea-Homepage. Nach seinem Wechsel vom Überraschungsmeister Leicester City an die Stamford Bridge im vergangenen Sommer stieg der zweikampfstarke Franzose auch im Mittelfeld der Londoner prompt zur prägenden Kraft auf. Er stand mit einer Ausnahme stets in der Startelf und trug entscheidend dazu bei, dass die "Blues" aktuell mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League stehen.

Sollte Kanté erneut Meister werden, wäre er der erste Spieler in England, dem dies direkt hintereinander mit zwei verschiedenen Teams gelingt. Der französische Nationalspieler ist nach John Terry (2004/2005) und Eden Hazard (2014/2015) der dritte Chelsea-Akteur, der als Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde.