Isco rettete Real Madrid drei Punkte in Gijon. Foto: dpa

Real feiert vor Duell mit Bayern Last-Minute-Sieg in Gijon

Gijon Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München hat Real Madrid in der spanischen Primera División einen Last-Minute-Sieg gefeiert.

Beim abstiegsgefährdeten Club Sporting Gijon siegten die Königlichen ohne zahlreiche Stammspieler dank eines Treffers in der Nachspielzeit noch mit 3:2 (1:1). Trainer Zinedine Zidane hatte unter anderem Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema und den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos geschont.

Tabellenführer Real war durch Gijons Duje Cop (14. Minute) und Mikel Vesga (50.) zweimal in Rückstand gegangen. Mittelfeldspieler Isco (17./90.+1) und Stürmer Alvaro Morata (59.) drehten die Partie aber noch zugunsten Madrids. Der Hauptstadtclub liegt mit 75 Zählern sechs Punkte vor Verfolger FC Barcelona auf Rang eins. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel vergangene Woche empfängt Real in der Königsklasse am Dienstag (20.45 Uhr) die Münchner zum Rückspiel.