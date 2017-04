Moyes bleibt Sunderland-Trainer

Sunderland David Moyes bleibt trotz seiner umstrittenen Äußerungen gegenüber einer britischen Reporterin weiterhin Trainer des englischen Premier-League-Clubs AFC Sunderland. Das teilte der derzeitige Tabellenletzte mit.

"Der Wortwechsel zwischen dem Trainer und der BBC-Reporterin war absolut inakzeptabel und wird in keiner Weise gebilligt oder entschuldigt", erklärten die Sunderland-Verantwortlichen. "David hat das selbst sofort gemerkt, den Präsidenten informiert und sich bei der Reporterin entschuldigt." Sowohl für die BBC als auch die Reporterin sei die Angelegenheit damit erledigt gewesen, hieß es weiter.

Der Vorfall hatte sich bereits am 18. März nach Sunderlands Liga-Spiel gegen den FC Burnley (0:0) ereignet, war aber erst am Montag an die Öffentlichkeit gelangt. Auf die Frage der Reporterin, ob Moyes in Anwesenheit des Clubpräsidenten besonderen Druck verspürt habe, verneinte der 53 Jahre alte Schotte zunächst. Nach dem Interview soll er dann gesagt haben: "Sie könnten einen Schlag bekommen, auch wenn Sie eine Frau sind." Moyes riet der BBC-Reporterin außerdem dazu, "vorsichtig" zu sein. Beide sollen während des Wortwechsels gelacht haben.