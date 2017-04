PSG gewinnt Ligapokal zum vierten Mal in Serie

Lyon Mit Julian Draxler als Torschützen und Kevin Trapp im Tor hat Paris Saint-Germain zum vierten Mal in Serie den französischen Liga-Pokal gewonnen. Beim 4:1 (2:1) gegen Liga-Spitzenreiter AS Monaco boten die Hauptstädter in Lyon eine überragende Vorstellung.

Draxler erzielte bereits in der 4. Minute den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Unai Emery. Der Argentinier Angel di Maria erhöhte kurz vor der Pause auf 2:1 (44.), in der zweiten Halbzeit machte Doppel-Torschütze Edinson Cavani (54./90. Minute) alles klar. Thomas Lemar traf für Monaco (27.).

Für PSG war es bereits der siebte Triumph im Liga-Pokal. Monaco hatte diesen Cup zuletzt 2003 gewonnen. Borussia Dortmund empfängt die Monegassen am 11. April zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League.