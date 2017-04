Manchester United wieder nur remis - 0:0 gegen West Bromwich

Manchester Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist erneut nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Im Heimspiel gegen West Bromwich Albion kamen die Red Devils nur zu einem 0:0.

Trainer José Mourinho musste im Old Trafford auf mehrere Stammkräfte verzichten, darunter die verletzten Paul Pogba, Ander Herrera und der gesperrte Topstürmer Zlatan Ibrahimovic. In der Startelf setzte Mourinho auf Henrich Mchitarjan. Wayne Rooney blieb zunächst auf der Bank und wurde erst in der 74. Minute für den ehemaligen Dortmunder eingewechselt.

Für Man United war es bereits das elfte Remis in dieser Premier-League-Saison. Keine andere Mannschaft spielte so oft unentschieden. In der Tabelle bleibt der Rekordmeister mit 53 Zählern weiter auf Platz fünf. Am Sonntag könnte der FC Arsenal mit einem deutlichen Sieg gegen Manchester City vorbeiziehen.

Außerdem verlor Tabellenführer FC Chelsea überraschend 1:2 (1:2) gegen den abstiegsgefährdeten Londoner Lokalrivalen Crystal Palace. Tottenham Hotspur setzte sich 2:0 (0:0) beim FC Burnley durch. Leicester City mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Robert Huth sicherte sich durch ein 2:0 (1:0) gegen Stoke City die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf.