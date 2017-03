Der FC Sevilla verliert Ramón Rodríguez Verdejo

Ramón Rodríguez Verdejo verlässt den FC Sevilla und geht zum AS Rom. Foto: dpa

Sevilla Der "Erfolgsmacher" von Europa-League-Seriensieger FC Sevilla hat nach 17 Jahren seinen Abschied angekündigt: Sportdirektor Ramón Rodríguez Verdejo werde zu Saisonende gehen, teilte der spanische Fußball-Club mit.

Der Verwaltungsrat des Vereins habe dem Weggang zugestimmt, hieß es. Der Vertrag des 48-Jährigen lief bis 2020. Nach spanischen Medienberichten wechselt der frühere Torwart zum italienischen Erstligisten AS Rom.

Nach der Amtsübernahme von Rodríguez Verdejo im Jahr 2000 gewann der FC Sevilla neun Titel. Die Europa League gewannen die Andalusier nicht weniger als fünfmal, zuletzt sogar dreimal in Serie (2014-2016). In der laufenden Saison erreichte das Team von Trainer Jorge Sampaoli das Achtelfinale der Champions League. In der Primera División liegt der Club hinter den beiden "Giganten" Real Madrid und FC Barcelona auf Platz drei.

Rodríguez Verdejo, von Fans und Medien nur "Monchi" genannt, machte sich vor allem wegen seiner geschickten Transferpolitik, die einen geschätzten Gewinn von 200 Millionen Euro abwarf, sowie als Entdecker von Talenten einen Namen.