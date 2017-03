Schweden dreht Spiel beim Europameister: 3:2 in Portugal

Funchal Dank eines Doppelpacks und eines Eigentors hat Schweden einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Portugal noch aufgeholt und beim Fußball-Europameister gewonnen.

Beim 3:2 (0:2)-Auswärtssieg erzielte der Portugiese Joao Cancelo das entscheidende Eigentor zugunsten der Schweden in der Nachspielzeit.

Cristiano Ronaldo hatte Portugal in der 18. Minute in Führung gebracht. Es war bereits das 71. Tor im 139. Länderspiel für den Superstar von Real Madrid. Per Eigentor erhöhte Andreas Granqvist noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Viktor Claesson erzielte zunächst den Anschlusstreffer für Schweden (57.) und glich 19 Minuten später aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf dann Cancelo ins eigene Tor.