Schweinsteiger reist nach Chicago

Chicago Bastian Schweinsteiger wird schon am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner neuen Heimat Chicago erwartet. Der Fußball-Weltmeister wird gegen 18.30 Uhr (1.30 Uhr MESZ in der Nacht zu Mittwoch) an Chicagos O'Hare Airport landen, teilte sein neuer Verein Chicago Fire mit.

Der Club aus der nordamerikanischen MLS rief seine Fans auf, den 32-Jährigen bei der Ankunft herzlich zu begrüßen, "um seinen ersten Abend in Chicago zu einem unvergesslichen zu machen".

Am Mittwoch (22.00 Uhr MESZ) wird Schweinsteiger dann bei einer Pressekonferenz im Stadion "The Bank Fire Pitch" offiziell vorgestellt. Damit läuft alles wie geplant - das war die Voraussetzung für ein schnelles Debüt beim neuen Club. Am Samstag spielt Fire gegen Montreal Impact.

Der ehemalige Bayern-Profi hatte sich zuletzt bei RCD Mallorca fit gehalten. Noch am Sonntag bedankte sich Schweinsteiger via Twitter bei dem spanischen Zweitligisten für die Trainingsmöglichkeiten. "Muchas gracias", sagte Schweinsteiger, der von Manchester United in die USA wechselt.