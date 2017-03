Brasilien kann WM-Qualifikation klar machen

Für Brasilien läuft es in der WM-Qualifikation. Foto: dpa

São Paulo Die WM-Qualifikation ist für Brasiliens Fußballer wohl nur noch Formsache. Die Seleção führt die Südamerika-Gruppe souverän an und kann am Dienstag im Heimspiel gegen Paraguay den entscheidenden Schritt machen.

Siegt das Team um Superstar Neymar und verlieren zuvor Ecuador gegen Kolumbien sowie Chile gegen Venezuela wären die Brasilianer auch rechnerisch durch - als erstes Team neben dem gesetzten WM-Gastgeber Russland.

Doch selbst wenn nicht: Mit dann noch vier ausstehenden Spieltagen und einem aktuellen Vorsprung von zehn Punkten auf den Playoffplatz kann die Mannschaft vom noch ungeschlagenen neuen Trainer Tite auch jetzt schon für die Weltmeisterschaft planen.

Argentinien will nach dem wichtigen 1:0-Sieg gegen Chile in Bolivien nachlegen. Mit einem Erfolg könnte die Albiceleste den dritten Rang festigen oder sogar einen Platz vorrücken, wenn Uruguay nicht in Peru gewinnt.

Lionel Messi sorgte in der Vorwoche für den argentinischen Sieg und setzte den Copa-América-Gewinner von 2015 und 2016 unter Druck. Chile ist nur noch Sechster. "Es liegt in unseren eigenen Händen", wird der chilenische Mittelfeldspieler Arturo Vidal von Bayern München auf der Website der FIFA zitiert. Er ist optimistisch: "Wir haben einige schwere Spiele vor uns und ich glaube, wir werden es zur WM schaffen."