Rückkehrer Defoe trifft für England: 2:0-Sieg gegen Litauen

London Dank Nationalmannschafts-Rückkehrer Jermain Defoe hat England einen weiteren Schritt in Richtung WM 2018 gemacht. Die Three Lions gewannen in der Qualifikation in London auch durch das erste Länderspiel-Tor von Defoe nach mehr als vier Jahren 2:0 (1:0) gegen Litauen.

Die Mannschaft von Coach Gareth Southgate führt die Gruppe F mit vier Siegen aus fünf Partien ohne Gegentor souverän an und ist in Qualifikationsspielen seit Oktober 2009 unbesiegt.

Der 34 Jahre alte Defoe traf bei seinem ersten Länderspiel nach über drei Jahren aus kurzer Distanz nach Flanke von Raheem Sterling (21. Minute). Southgate hatte den Angreifer vom AFC Sunderland vergangene Woche überraschend wieder für die Nationalelf nominiert. Der eingewechselte Jamie Vardy erhöhte nach der Pause auf 2:0 (66.).

In der Gruppe E siegte Armenien durch Treffer des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan (73.) und von Aras Özbiliz (75.) mit 2:0 (0:0) gegen Kasachstan. Die Gastgeber kletterten in ihrer Gruppe zumindest vorübergehend auf Rang vier, Kasachstan bleibt Letzter.