Nationaltrainer Uli Stielike verlor mit Südkorea in China. Foto: dpa

Stielike verliert mit Südkorea überraschend 0:1 in China

Changsha Rückschlag in der WM-Qualifikation: Fußball-Trainer Uli Stielike hat mit Südkorea überraschend auswärts gegen China verloren. Das bisher sieglose Team des italienischen Trainers Marcello Lippi bezwang in seinem sechsten Gruppenspiel den Favoriten mit 1:0 (1:0).

Dabao Yu erzielte bei der Partie in Changsha für die Gastgeber (34. Minute) den Siegtreffer. Für den Gruppenzweiten Südkorea war es die zweite Niederlage in der asiatischen Qualifikationsgruppe A. China war vor dem Spieltag Letzter. Nur die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich sicher für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.