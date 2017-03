Leicester-Stürmer Vardy berichtet von Morddrohungen

London Stürmer Jamie Vardy vom englischen Fußballmeister Leicester City hat nach der Trennung von Trainer Claudio Ranieri Morddrohungen gegen sich und seine Familie erhalten.

Das berichtete der englische Nationalspieler am Rande der Vorbereitungen mit den Three Lions für das Länderspiel gegen Deutschland. Zuvor hatte es in englischen Medien geheißen, Vardy sei Teil einer Spielerrevolte gegen den bei den Fans sehr beliebten Trainer gewesen.

"Es ist furchterregend", sagte Vardy, der erneut versicherte, er habe nichts mit Ranieris Entlassung zu tun gehabt. Neben diversen Bedrohungen über soziale Medien sei sogar seine Ehefrau mit den gemeinsamen Kindern im Auto "geschnitten" worden, berichtete der 30-Jährige.

Unter Trainer Ranieri war Vardy mit Leicester City in der vergangenen Saison erstmals in der 133-jährigen Vereinsgeschichte englischer Fußballmeister geworden. In der laufenden Saison wurde Ranieri am 23. Februar aufgrund der akuten Abstiegsgefahr der Foxes entlassen.