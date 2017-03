Hoeneß: Schweinsteiger "für Bayern-Belange einsetzen"

München Der Transfer von Weltmeister Bastian Schweinsteiger in die USA könnte nach Ansicht von Uli Hoeneß auch dem FC Bayern nutzen.

Der Präsident des Fußball-Rekordmeisters sagte bei Sky Sport News HD, die Anwesenheit eines ehemaligen Profis wie Schweinsteiger in der Major League Soccer "kann nie schaden". Er sei überzeugt, dass sein Team für Internationalisierung versuchen werde, "Bastian für die Belange des FC Bayern in Amerika einzusetzen. Da können wir jeden gebrauchen, der so populär ist wie er."

Der 32-jährige Schweinsteiger hatte davor verkündet, Manchester United zu verlassen und zu Chicago Fire in die MLS zu wechseln.

Die Münchner bemühen sich seit Jahren, weltweite Märkte wie in Asien oder eben Nordamerika zu erschließen. In New York hat der Bundesliga-Primus seit 2014 ein Büro. Im vorigen Sommer tourte das Team von Trainer Carlo Ancelotti zu Werbezwecken durch die USA.

Die Entscheidung des gebürtigen Bayern für einen Wechsel nach Übersee konnte Hoeneß mit Verweis auf dessen Reservistenrolle bei Man United verstehen: "Das war auf die Dauer kein Zustand in Manchester, nur das fünfte Rad am Wagen zu sein. Das ist für einen Mann wie Bastian Schweinsteiger eine Situation, mit der er nicht zufrieden sein kann." Auch Bayern-Star Franck Ribéry freute sich für seinen ehemaligen Teamkollegen. "Jetzt kann er wieder Spaß haben", sagte der Franzose.