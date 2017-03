SSC Neapel nach Sieg in Empoli zunächst wieder Zweiter

Rom Durch einen 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Empoli ist der Fußballclub SSC Neapel zumindest vorübergehend wieder auf Platz zwei in der italienischen Serie A geklettert.

Für die Tore der Gäste sorgten Doppeltorschütze Lorenzo Insigne (19./38. Minute/ Foulelfmeter) und Dries Mertens (24.). Mit einem Heimsieg gegen Sassuolo Calcio kann der AS Rom (62 Punkte) am Abend (20.45 Uhr) allerdings wieder an Neapel (63) vorbeiziehen.